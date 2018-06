Doch wie "Quotenmeter" berichtet, wird der Bayerische Rundfunk am 25. Juli eine Sendung aufzeichnen, in der Luise Kinseher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft empfängt und auch als Mama Bavaria auftritt. Einen konkreten Sendetermin gibt es noch nicht, der Bayerische Rundfunk bestätigt aber, dass es sich bei "Mama Bavaria" um eine 45 minütige Pilotfolge handelt, die wohl im Herbst ausgestrahlt werden könnte. Luise Kinseher wird nicht ihr Nockherberg-Kostüm tragen, wie der BR berichtet, sondern ein neues bekommen. Je nach Zuspruch und Bewertung wird "Mama Bavaria" dann in Serie gehen.