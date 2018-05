Den Vogel in Sachen löchrigen Mode hat nun das Label Carmar abgeschossen. Die "Extreme Cut Out Pants" gehört zur Königsklasse der löchrigen Hosen, denn sie besteht zu mindestens 80 Prozent aus Luft. Betrachtet man die Werbung, sieht man ein Model, dass eigentlich nur ein paar Stoff-Fetzen an den Beinen trägt.