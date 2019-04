Lürsen und Stedefreund "Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?": Abschiedskrimi aus Bremen

Die Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel, 64) und Stedefreund (Oliver Mommsen, 50) geben ihre Abschiedsvorstellung. Sie ermittelte seit 1997 in den Bremer Mordfällen, er seit 2001. Worum es in dem Krimi "Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?", der am Ostermontag (22. April) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, geht und ob sich das Einschalten lohnt? Die Antworten gibt es hier.