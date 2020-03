FC Bayern Basketball: Anfällig bei hoher Führung

Die Münchner waren direkt von der Begegnung in Barcelona (83:80) nach Bayreuth gereist und hatten nach dem kräftezehrenden Duell in der Königsklasse am Samstag nur einen Tag Pause, an dem auch noch trainiert wurde. "Sehr, sehr anstrengend", sei dieses Programm momentan für das Team, sagte Barthel. Beim spanischen Spitzenclub hatten die Bayern zeitweise schon mit 17 Punkten geführt und mussten sich dann doch geschlagen geben. Auch in Bayreuth bekamen die Gäste nach hoher Führung Probleme, als die Oberfranken beim Stand von 60:60 zwischenzeitlich den Ausgleich schafften.