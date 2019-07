Lucky Loser, Männerherzen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelshow

In der dritten Folge fliegen in Australien auf der Ranch von Cowboy Rainer die ersten Funken und es kommt zu Eifersüchteleien. Hofdame Martha übt sich in Südafrika mit eher mäßigen Erfolgen im LKW-Fahren. Mitbewerberin Kira nutzt derweil die Gunst der Stunde und horcht Rüdigers Mama über den 38-Jährigen aus. Was wird sie über ihren Sohn ausplaudern?