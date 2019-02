Love Vegas, Der Bachelor, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen, Sci-Fi-Abenteuer

2029: Der Astronaut Leo Davidson (Mark Wahlberg) befindet sich auf einer Routinemission durchs All, als er in ein wurmlochähnliches Phänomen gerät und durch Zeit und Raum in die Zukunft katapultiert wird. Er landet auf einem Planeten, auf dem sprechende, hoch intelligente Affen über primitive Menschen herrschen. Für Davidson und sein Team beginnt ein Kampf um Leben und Tod gegen die Gorilla-Armee - und für die Zukunft der Menschheit.