Lotta & der Mittelpunkt der Welt, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, The Big Lebowski, Komödie

Jeff Lebowski (Jeff Bridges) ist ein langhaariger Späthippie, dessen Lebensinhalt darin besteht, mit seinen Freunden Bowling zu spielen. Plötzlich gerät sein Leben jedoch aus den Fugen. Zwei Geldeintreiber "besuchen" ihn in seiner Wohnung. Schnell wird klar, dass es sich um eine Verwechslung mit dem "Großen Lebowski", einem exzentrischen Millionär, handelt. Bevor die Eindringlinge seine Wohnung verlassen, verewigen sie sich noch auf seinem Teppich. Eine Katastrophe für den "Dude", der an seinem Lieblingsstück hängt. Also sucht er seinen Namensvetter (David Huddleston) auf, um sich den ruinierten Vorleger ersetzen zu lassen. Doch der reiche Mann hat zurzeit ganz andere Probleme. Seine junge Frau Bunny (Tara Reid) wurde entführt, angeblich von einer Gruppe deutscher Nihilisten...