"Loose" statt "lose" Jessie J erklärt den Rechtschreibfehler in ihrem Tattoo

So schreibt sie zu dem Foto: "Ja, mein Tattoo lautet 'Don't loose who you are in the blur of the stars'." Der Satz stammt aus ihrem eigenen Song und sollte eigentlich bedeuten: "Verliere dich nicht in der Unklarheit der Sterne". Allerdings hat sich ein peinlicher Rechtschreibfehler eingeschlichen: "Loose" statt "lose" steht auf ihrer Hüfte. Und während "to lose" sich verlieren bedeutet, heißt "loose" so viel wie locker oder eben lose. Damit würde der Satz streng übersetzt bedeuten: "Lockere dich nicht in der Unklarheit der Sterne", was nur mit viel Fantasie eine ähnliche Aussage hat wie die eigentliche Textzeile.