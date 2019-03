Look des Tages Yetide Badaki funkelt in Gold

Bei der Premiere der 2. Staffel von "American Gods" hat die Schauspielerin Yetide Badaki (37, "American Gods") einen glamourösen Auftritt hingelegt. Ab dem 11. März wird wöchentlich eine neue Folge der Serie bei Amazon Prime zu sehen sein. Badakis königlicher Rolle als Liebesgöttin Bilquis wurde auch ihr Outfit gerecht: Sie strahlte in einer trägerlosen, bodenlangen Robe. Ein Highlight waren besonders die Pailletten, von oben bis unten schimmerte das Kleid in verschiedenen Gold-Tönen. Ihre Taille wurde durch das Muster besonders in Szene gesetzt.