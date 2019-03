Look des Tages Yara Shahidi: Flauschig mit Punkten

Die Barbie-Puppe feiert 60. Geburtstag und ihr zu Ehren durfte "Black-ish"-Star (seit 2014) Yara Shahidi (19, "Salt") am Freitag das New Yorker Empire State Building in die Farbe Pink tauchen. Für ihren großen Auftritt wählte der US-Jungstar eine aufsehenerregende Kombination aus einem cremeweißen, flauschigen Cardigan und einer besonders weit geschnittenen Marlene-Hose in zartem Olivgrün mit weißen Polka Dots. Die raffinierten Abnäher unterstrichen die schmale Taille der Künstlerin.