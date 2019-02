Look des Tages Wolke Hegenbarth in Grau und Gelb

Es muss nicht immer ein Abendkleid sein. Das demonstrierte Wolke Hegenbarth (38, "Toni, männlich, Hebamme") am Freitagabend bei der Berlinale. Zur ARD-Blue-Hour im Museum für Kommunikation erschien die Schauspielerin in einer eleganten Bluse-Hose-Kombination. Sowohl die Bluse, die mit grafischen Elementen in Gelb, Weiß, Hellblau und Pastellflieder verziert war, als auch die hellgraue Marlenehose waren ziemlich weit geschnitten.