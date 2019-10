Look des Tages Winnie Harlow in Trenchcoat und Stiefeln

Das kanadische Model Winnie Harlow (25) war einer der prominenten Gäste bei der Eröffnung des Nordstrom Flagshipstores am Dienstag in New York. Dem modischen Anlass entsprechend erschien sie in einem auffallenden Outfit auf dem roten Teppich. Hingucker-Elemente waren der Trenchcoat mit Schlangenleder-Print in Brauntönen, die schwarzen Overknee-Stiefel und die ungewöhnliche Louis-Vuitton-Handtasche. Unter dem locker zusammengeknoteten Mantel kam ein kurzer schwarzer Bodysuit zum Vorschein.