Look des Tages Winnie Harlow im pinken Blumen-Kleid

Model Winnie Harlow (24) erschien bei der Fendi-Fashion-Show in Rom am Donnerstag in einer Traumrobe. Das bodenlange, figurbetonte Kleid im zarten Pink bestach durch florale Spitzenelemente. Sowohl die breiten Träger als auch der obere Teil des Kleides waren aus dem zarten Material gefertigt. Der karierte Rock mit angenähten rosa Tupfen, einer Spitzen-Borte und Blumen-Saum machte das Kleid zum absoluten Hingucker.