Look des Tages Viktoria Lauterbach im Pünktchenkleid

Viktoria Lauterbach (46) begleitete ihren Ehemann, Heiner Lauterbach (66, "Der Fall Collini"), zu dessen Ernennung zum Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen am Montagabend in der Macromedia Medien-Hochschule in Berlin. Für diesen feierlichen Anlass wählte die zweifache Mutter ein raffiniertes Outfit. Über dem hellen, enganliegenden Minikleid flatterte ein halbtransparentes Überkleid aus dunkelbraunem Stoff mit verspielten, weißen Polka-dots darauf. Kragen, Taille, Manschetten und aufgesetzte Taschen aus dunklem Material mit wenigen goldenen Statementknöpfen setzten dagegen elegante Akzente.