Look des Tages Victoria Swarovski zeigt Herz für Mode

Strahlender Auftritt von Victoria Swarovski (25) am Samstagabend. Die TV-Moderatorin hat sich bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin dem Farbkonzept des Abends angepasst und ist in einem leuchtenden Rot über den ausgerollten Teppich gelaufen. Ihr ärmelloses Kleid war bis zur Hüfte eng geschnitten und mündete in einen fast knöchellangen, glockenförmigen Rock. Der besondere Hingucker des zart gemusterten Kleides befand sich jedoch am Oberteil: Ein großer Schlüssellochausschnitt sorgte für den modischen Aha-Moment.