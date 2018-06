Look des Tages Victoria Beckham im luftigen Lässig-Look

Designerin Victoria Beckham (44) sieht man meistens in strengen Schnitten und dunklen Farben - bekanntlich machte sie nicht mal bei der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) eine Ausnahme. Doch wenn der Sommer so zuschlägt wie gerade in New York, dann darf es auch mal etwas verspielter werden. Auf ihrem Weg durch den Big Apple beeindruckte das Ex-Spice-Girl mit einem luftigen Kleidchen und passendem Überwurf in unterschiedlichen Pastellfarben und dezenten Streifen. Die große Sonnenbrille und grünen Stilettos verleihen dem eleganten Morgenmantel-Look einen Hauch Glamour.