Look des Tages Veronica Ferres im roten Lederrock

In einem eleganten Casual-Outfit erschien Jury-Mitglied Veronica Ferres (53, "Unter deutschen Betten") am Donnerstag zur "99 Fire Films"-Preisverleihung im Rahmen der Berlinale. Ihr hautenger, überknielanger Lederrock in der Signalfarbe Rot brachte ihre perfekten Kurven zur Geltung. Ein leichter Schlitz sorgte für Beinfreiheit. Dazu trug sie eine schwarze Bluse und eine ebenfalls schwarze, blickdichte Strumpfhose.