Look des Tages Vanessa Kirby sexy in Schwarz

"The Crown"-Star Vanessa Kirby (31) gilt als heißeste Kandidatin für die Rolle der Catwoman im nächsten Batman-Film. Mit ihrem jüngsten Auftritt bei einem Event in Beverly Hills bewies die Schauspielerin auch wieso. Die 31-Jährige zog in einem engen, wadenlangen Bleistiftrock aus Vinyl sowie einem schwarzen Rollkragenpullover von Designerin Bella Freud alle Blicke auf sich.