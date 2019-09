Look des Tages Toni Garrn im sexy Zweiteiler

So sexy kann ein Zweiteiler sein: Toni Garrn (27, "Head Full of Honey") erschien gestern zur amfAR Gala in Mailand in einem traumhaften Hosenanzug. Während die Hose in einem lockeren Schnitt ihre langen Beine umspielte, bestach der Blazer durch einen tiefen V-Ausschnitt. Der Oversize-Schnitt und der silber-glitzernde Kragen des Sakkos verliehen dem Look das gewisse Etwas.