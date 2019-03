Look des Tages Taylor Swift schillert in Metallic

Gewohnt stilsicher präsentierte sich Taylor Swift (29, "Call It What You Want") bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles. Sie kombinierte gleich mehrere Trends in einem Outfit: Ihr rundum paillettenbesetzter Playsuit schimmerte in lila Metallic-Tönen. Die kurzen Flügelärmel und der V-Ausschnitt verliehen ihr einen lässigen Look. Besonders ihre langen, schlanken Beine wurden durch den kurzen Einteiler zum Blickfang.