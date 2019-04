Look des Tages Taraji P. Henson funkelt in Blau

Taraji P. Henson (48, "Was Männer wollen") legte bei der Premiere ihres neuen Films "Best of Enemies" in New York einen glamourösen Auftritt hin. Ihr bodenlanges, mitternachtsblaues Kleid war mit Strasssteinen besetzt, was die Robe zum Glitzern brachte. Der enganliegende Schnitt und die langen Ärmel verstärkten den Glamour-Faktor. Besonderes Highlight war der tiefe Rückenausschnitt.