Look des Tages Susan Kelechi Watson im Blazerkleid

Die Mischung aus Kleid und Blazer liegt nach wie vor im Trend. Das stellte Schauspielerin Susan Kelechi Watson (37), bekannt aus der erfolgreichen US-Serie "This Is Us - Das ist Leben", beim Vulture Festival in Los Angeles unter Beweis. Die 37-Jährige erschien in einem langärmligen, schwarz-weiß-karierten Blazerkleid. Besondere Hingucker des kurzen Outfits waren eine breite Knopfleiste, die Puff-Schultern und ein tiefer V-Ausschnitt. Weiße Leder-Stiefeletten machten den sexy Business-Look komplett.