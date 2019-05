Look des Tages Strahlender Auftritt für Julia Stiles

Bei den BAFTA TV Awards in London bewies Julia Stiles (38, "10 Dinge, die ich an dir hasse") einmal mehr ihren Sinn für Mode. Die US-Schauspielerin präsentierte eine tief ausgeschnittene Robe in Dunkelblau und Gold. Der Stoff des langärmligen Kleides fiel unterhalb der enggefassten, hohen Taillenpartie in einem weiten Rockteil bis auf den roten Teppich.