Look des Tages Sophie McShera im edlen Paillettenkleid

Einen echten Wow-Look präsentierte Schauspielerin Sophie McShera (34, "Cinderella") anlässlich der Premiere des neuen Kinofilms "Downton Abbey" in New York. In ihrem nachtblauen Paillettenkleid mit One-Shoulder-Schnitt stahl sie einigen ihrer Filmkolleginnen die Show. Weitere Highlights waren der lange Beinschlitz sowie der ausladende Trompetenärmel auf ihrer linken Seite.