Look des Tages Sofía Vergara im Blumen-Zweiteiler

Sofía Vergara (47, "Modern Family") rockte die Straßen von New York. Die Schauspielerin erschien zu "The Late Show with Stephen Colbert" in einem angesagten Blumen-Zweiteiler. Der asymmetrische Rock aus fließenden, cremeweißen Stoff war mit kleinen orangefarbenen Blumen bedruckt. Die Cropped-Bluse im Oversize-Stil, welche aus dem gleichen Stoff gefertigt war, band die 47-Jährige lässig zu einem Knoten.