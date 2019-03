Look des Tages Shailene Woodley in trendiger Jeans

Zu ihrem Casual-Look entschied sich die 27-Jährige für eine elegante Clutch in Metallic. Ihre braunen Haare fasste sie zu einem Pferdeschwanz zusammen, während der kurze Pony in ihr Gesicht fiel. Woodley setzte zudem auf ein auffälliges Make-up. Ihre Lippen betonte sie durch einen knalligen Lippenstift in Rot. Um dem modischen Outfit nicht die Show zu stehlen, verzichtete die Schauspielerin auf auffällige Accessoires.