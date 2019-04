Look des Tages Scarlett Johansson im Silber-Kleid

In einem hocheleganten Glitzerkleid von Versace kam Hollywood-Star Scarlett Johansson (34, "Ghost in the Shell") zur Premiere des Blockbusters "Avengers: Endgame". Darin ist die 34-Jährige als Superheldin "Black Widow" zu sehen. Das enge Funkel-Outfit reichte ihr bis knapp übers Knie und hatte einen Schlitz auf der linken Seite, der einen Blick auf ihr Bein zuließ. Zudem war das trägerlose Kleid mit einem tiefsitzenden O-Ausschnitt versehen, die Taille wurde dagegen durch einen integrierten Gürtel konturiert. Begleitet wurde Johansson von ihrem Freund Colin Jost (36, "How to Be Single").