Look des Tages Scarlett Johansson im sexy Bustierkleid

Scarlett Johansson (34, "Er steht einfach nicht auf dich") weiß ihre Kurven in Szene zu setzen. Bei der Premiere ihres neuen Films "Marriage Story" in Los Angeles zeigte sich die Hollywood-Schauspielerin in einem trägerlosen Bustierkleid mit einem lila Satinrock. Weitere Highlights waren das mit Blumen-Applikationen und Reißverschlüssen verzierte Oberteil sowie ein schwarzer Gürtel, der ihre schmale Taille gut zur Geltung brachte.