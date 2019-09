Look des Tages Sara Sampaio im schicken Couture-Kleid

Letzteren setzte sie durch gekonnte Posen und Drehungen in Szene, während sie von einem Ohr zum anderen strahlte. Dazu kombinierte Sampaio goldene Ohrringe und hochhackige, weiße Sandalen. Die Haare, die ihr offen in leichten Wellen über die Schultern fielen, trug die Brünette zum Seitenscheitel frisiert. Auch das Make-up hielt sie im Vergleich zum auffälligen Outfit eher schlicht: Dezente Cat Eyes, etwas Rouge und rosa Lippenstift rundeten den Look ab.