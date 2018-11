Look des Tages Salma Hayek schimmert in Gold

Salma Hayek (52, "From Dusk Till Dawn") versteht es, sich königlich in Szene zu setzen: Die Schauspielerin ist am Samstag bei der diesjährigen "LACMA Art + Film"-Gala in Los Angeles in einer bodenlangen, goldenen Abendrobe erschienen. Das schimmernde Kleid von Gucci bestach durch lange Ärmel mit gepufften Schultern und betonte ihre Hüfte zusätzlich mit einer glitzernden Brosche.