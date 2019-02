Look des Tages Salma Hayek in Rot-Grün-Kombination

Sie kann auch ganz anders: Hollywood-Star Salma Hayek (52, "Frida") überraschte bei der Saint-Laurent-Show im Rahmen der Paris Fashion Week am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Look. Die Schauspielerin erschien nicht wie üblich in einem figurbetonten Kleid, sondern in einer mutigen Kombination aus rotem Samt-Blazer mit farblich passendem Panamahut sowie einer giftgrünen Schluppenbluse mit weißem Sternchen-Print darunter. Dazu kombinierte sie eine schlichte schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine ebenfalls schwarze Umhängetasche.