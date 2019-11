Look des Tages Salma Hayek funkelt in Rosa

Salma Hayek (53, "Frida") erschien bei der "LACMA Art + Film Gala" in Los Angeles in einem atemberaubenden Paillettenkleid. Die bodenlange, figurbetonte Robe schimmerte in einem zarten Rosa, während der Neckholder und die Taille durch einen schwarzen Besatz hervorstachen. Ein seitlicher Beinschlitz setzte zudem Hayeks Beine gekonnt in Szene.