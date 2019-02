Look des Tages Ruth Moschner strahlt in Pink

Pretty in Pink! Moderatorin Ruth Moschner (42, "Backen für Angeber") setzte bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am Donnerstagabend in Düsseldorf auf ein Kleid in knalligem Pink und überstrahlte damit alle auf dem roten Teppich. Auf Instagram schrieb die 42-Jährige dazu mit einem Augenzwinkern: "Gestern war einer der recht seltenen Abende, an dem ich in ein knallfarbenes Kleid geschlüpft bin! Man kennt mich ja sonst eher zurückhaltend".