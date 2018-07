Look des Tages Rumer Willis zeigt sich sexy und elegant

Sexy und elegant zeigte sich Rumer Willis (29) bei der TV-Sendung "Comedy Central Roast of Bruce Willis", in der ihr berühmter Vater Bruce Willis (63, "Stirb langsam") von Freunden und Kollegen sein Fett weg bekam. Die Schauspielerin überzeugte in einem sehr klassischen Look, zur schwarzen Schlaghose kombinierte sie einen schwarzen Blazer. Darunter trug sie ein weißes Top aus Seide, das dank eines raffinierten V-Ausschnitts tief blicken ließ und dem strengen Outfit so das gewisse sexy Etwas verlieh.