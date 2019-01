Look des Tages Rumer Willis in hautengem Midi-Kleid

Rumer Willis (30, "Return to Sender - Das falsche Opfer") bewies bei der "On The Record"-Eröffnung in Las Vegas, dass auch zu einem blassen Teint helle Farben kombinierbar sind: Die Schauspielerin trug ein hautenges, gelbes Midi-Kleid mit einem tiefen Dekolleté, langen Ärmeln und einem Schlitz auf der hinteren Seite des Rocks. Ihre perfekte Figur setzte sie durch den leuchtenden Gelbton und dem engen Schnitt sehr gut in Szene. Das Oberteil bot neben den verspielten Raffungen einen zentralen Cut-out, der etwas Haut hervorblitzen ließ.