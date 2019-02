Look des Tages Ruby O. Fee im taubenblauen Einteiler

Schauspielerin Ruby O. Fee (23, "Tatort: Kartenhaus") war einer der Hingucker auf dem roten Teppich beim Berlinale-Empfang des Medienboard Berlin-Brandenburg im Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz am Samstag in Berlin. In ihrem mit vielen Abnähern ungewöhnlich geschnittenen, armfreien Einteiler in Taubenblau kam ihre schmale Figur perfekt zur Geltung.