Look des Tages Rose Byrne in Kornblumenblau

Schauspielerin Rose Byrne (39, "Bad Neighbors") ist gerade damit beschäftigt, ihren neuen Film zu bewerben. Am 17. August kommt ihr neuer Film "Juliet Naked" - basierend auf dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby (61) - in den USA in die Kinos. In New York hatte die Schauspielerin deswegen viele Termine, bei denen sie stets top gestylt war. Unter anderem trug Byrne für ein Interview ein schickes Hemdblusen-Kleid in einem leuchtenden Kornblumenblau.