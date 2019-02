Look des Tages Rita Ora glänzt in Lila

Die Grammy-Verleihung steht vor der Tür und die Promis bringen sich in Stimmung. Auch Rita Ora (28, "Phoenix") feierte schon auf der Warner Music Pre-Grammy-Party. Sie trug ein asymmetrisches Kleid aus einem glänzenden Stoff in Lila, das bis auf den Boden fiel. Die ärmellose Trägerrobe lag eng an und setzte die schlanke Figur und das Dekolleté der Sängerin in Szene. Unter dem Kleid blitzten offene Stilettos in Gold hervor.