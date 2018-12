Look des Tages Rita Ora: Extravaganter Klassiker

Das kleine Schwarze gilt als großer Klassiker unter den eleganten Kleidungsstücken. Dass das Cocktailkleid nicht immer in einer schlichten, minimalistischen Variante daherkommen muss, hat Rita Ora (28, "Let You Love Me") in New York gezeigt. Zu einem Business-Termin bei der US-amerikanischen "Elle" führte sie eine opulente Version des Klassikers aus. Entworfen wurde das Kleid von der Designerin Vera Wang.