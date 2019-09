Look des Tages Renée Zellweger im Wickelkleid aus Satin

In diesem Outfit war sie der Star des Abends: Renée Zellweger (50, "Bridget Jones") erschien zur Premiere ihres neuen Films "Judy" in Los Angeles in einem kurzen roten Wickelkleid aus Satin. Die trägerlose Robe bestand aus mehreren Stoffbahnen, von denen eine als kleine Schleppe bis zum Boden fiel. Besondere Highlights des Looks waren die floralen Elemente, mit denen das Kleid bedruckt war, und der in der Mitte etwas höher geschnittene Rocksaum, der Zellwegers Beine zur Geltung brachte.