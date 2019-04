Look des Tages Regina Halmich setzt auf rote Highlights

Die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich (42) ließ sich die Deutschlandpremiere des Musicals "The Band" am Donnerstag im Theater des Westens in Berlin nicht entgehen. Für diesen Anlass schlüpfte sie in einen modischen Hosenanzug in Schlangen-Print-Optik. Unter dem geschlossenen, aber dekolletierten Blazer blitze ihr Tattoo hervor.