Look des Tages Regina Hall überzeugt im Metallic-Anzug

Bei der Premiere der Serie "Black Monday" in Los Angeles überzeugte Schauspielerin Regina Hall (48, "Denk wie ein Mann") in einem Metallic-Zweiteiler. Die 48-Jährige betrat den roten Teppich in einem Blazer, der in Grün- und Blautönen glänzte. Dazu kombinierte sie eine passende Hose im Culotte-Stil mit Pfauenmuster - ein richtiger Poweranzug.