Look des Tages Rebecca Rittenhouse im Vintage-Look

Die Streifen stehen ihr gut: Rebecca Rittenhouse (30, "Blood & Oil") erschien zu einer Veranstaltung in New York in einem sommerlichen Vintage-Look. Die Puffärmel und regenbogenfarbenen Streifen verliehen dem Midi-Kleid einen Retro-Charme. Der auffällige Taillen-Gürtel sorgte für eine optimale Betonung ihrer Kurven. Der V-Ausschnitt setzte hingegen ihr Dekolleté gekonnt in Szene.