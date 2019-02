Look des Tages Rachel Weisz im blassrosa Rüschenkleid

Das kann nicht jede tragen, doch der dunkelhaarigen Schauspielerin Rachel Weisz (48, "The Favourite") steht das elegante blassrosa Rüschenkleid, in dem sie am Montag zum gemeinsamen Mittagessen der Oscar-Nominierten im Beverly Hilton in Los Angeles erschien. Das Kleid von Marc Jacobs war hochgeschlossen mit Rüschenkragen, knöchellang und hatte lange Puffärmel sowie eine breite, ebenfalls blassrosa Schärpe.