Look des Tages Rachel Brosnahan setzt auf Batik

US-Schauspielerin Rachel Brosnahan (28) hat beim PaleyFest in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Zur Eröffnungsveranstaltung für ihre Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" erschien die 28-Jährige in einem plissierten Batikkleid in Gelbgrün und Schwarz. Das Outfit reichte Brosnahan knapp über die Knie, Kragen und Gürtel waren in Schwarz gehalten und mit großen goldenen Knöpfen verziert.