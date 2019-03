Look des Tages Priyanka Chopra sexy in Rot

Schauspielerin Priyanka Chopra (36, "Baywatch") erschien zur US-TV-Show "The View" in New York in einem Traum in Rot. Doch nicht nur die Signalfarbe machte das hoch geschlossene und langärmelige Kleid zu einem besonderen Hingucker. Das leicht durchsichtige und geraffte Überkleid gab zudem den Blick frei auf das tief dekolletierte Unterkleid. Ein breiter Taillengürtel aus Samt setzte die schmale Taille der Schauspielerin in Szene und brachte ihre kurvige Silhouette zur Geltung. Der Volant-Saum umspielte ihre Knie und rundete das sexy Outfit ab.