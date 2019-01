Look des Tages Prinzessin Marie im Champagner-Traum

Für den Neujahrsempfang der dänischen Königsfamilie im Schloss Amalienborg in Kopenhagen hat sich Prinzessin Marie (42) besonders in Schale geworfen. Sie trug ein bodenlanges, champagnerfarbenes Kleid. Die Robe, die ihre Top-Figur hervorragend in Szene setzte, war von der Taille abwärts aus Satin; das hochgeschlossene Oberteil war mit glitzernden Applikationen besetzt. Damit erinnerte das elegante Kleid sehr an das Outfit aus dem vergangenen Jahr. 2018 trug Prinzessin Marie nämlich ein Satin-Kleid in derselben Farbe im Mermaid-Schnitt mit U-Boot-Ausschnitt und transparentem Chiffonstoff an den Ärmeln.