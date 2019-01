Look des Tages Pixie Lott im pinken Power-Anzug

Wo andere Stars zu wallenden Volant-Kleidern oder zum sexy Cut-Out-Dress greifen, entschied sich Sängerin Pixie Lott (28, "Turn it up") bei den National Television Awards für einen coolen Statement-Look. Sie erschien in einem kräftigen pinken Anzug mit knalligen roten Streifen entlang der Nähte. Zu dem schmal geschnittenen Blazer mit aufgesetzten Taschen, den eckigen, verspielten Knöpfen und der knöchellangen Hose kombinierte sie eine weiße Beuteltasche mit Schnürung.