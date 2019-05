Look des Tages Pixie Lott bezaubert im Ballkleid

In einem hinreißenden Abendkleid zeigte sich Sängerin Pixie Lott (28, "Turn It Up") auf dem roten Teppich in Cannes zur Premiere des Films "La belle époque". Während das samtene Oberteil der Robe in einem dunklen Blaugrün schimmerte, war das Unterteil ein ausladender, türkiser Tüllrock, dessen Bodenlänge dem Outfit eine gewisse Eleganz gab.