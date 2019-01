Look des Tages Penélope Cruz setzt auf Pailletten

Stilsicher wie eh und je schritt Penélope Cruz (44) am Samstagabend über den roten Teppich der 24. Forque-Awards-Gala im spanischen Zaragoza. Für ihren Auftritt hatte sich die Schauspielerin, die für ihre Rolle in "Offenes Geheimnis" als beste weibliche Schauspielerin nominiert wurde, in ein figurbetonendes, bodenlanges Abendkleid gehüllt, das dank rotem Paillettenbesatz im Blitzlicht nur so funkelte.